© foto di www.imagephotoagency.it

Chris Smalling, al debutto con la maglia della Roma nella sconfitta dei giallorossi contro l'Atalanta, ha così parlato a Sky Sport a fine partita: "All'inizio è stata una partita più chiusa e abbiamo avuto più opportunità, nel secondo tempo gli spazi si sono allargati e ci siamo trovati maggiormente in difficoltà. È stata la mia prima partita e alla fine ero molto stanco, ma già dalla prossima gara sarò più in forma. Qui non ci sono partite facili, ne ho guardato molte prima di venire qui, ogni volta è una battaglia e mi sento pronto per le prossime".