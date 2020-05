Roma-Smalling a oltranza, ma Petrachi prepara il paracadute: Lovren in pole

Premesso che Smalling per Fonseca e Petrachi resta la prima scelta, la Roma ha comunque l’obbligo di portare avanti un piano B qualora non riuscisse a confermare il centrale inglese nella Capitale. La trattativa sfumata con Friedkin, i conti in rosso e un campionato ancora incerto nella sua ripresa non aiutano certo il diesse giallorosso nella mission impossible di trattenere Chris. I margini di manovra sono pochi, ma negli ultimi giorni si registra una timida apertura del Manchester United che sembrerebbe quantomeno disposto a trattare e non sulla base dei 25 milioni inizialmente richiesti. La Roma può arrivare, bonus compresi, a 15-18, ma probabilmente servirà uno sforzo in più. Determinante può essere la volontà del calciatore che nella Capitale sta bene e come detto da Fonseca, resterebbe volentieri.

PARACADUTE - E’ chiaro, però, che l’operazione si muove sul filo di lana, può svoltare o saltare in qualunque momento e nel caso in cui prendesse questa seconda strada, Petrachi sta già sondando delle alternative. Il nome già individuato nel pacchetto dei papabili è Dejan Lovren, croato del Liverpool, in scadenza nel 2021. Klopp gli ha già comunicato che è pronto a lasciarlo partire con un anno di ritardo rispetto al primo contatto con Franco Baldini. E Lovren, che punta all’Europeo, ha voglia di rilanciarsi. Potrebbe rappresentare un’operazione a buon mercato per un centrale di solida esperienza, ma con l’incognita della condizione atletica perché negli ultimi anni spesso è passato in rassegna per qualche acciacco di troppo a livello muscolare. Resta comunque in prima fila insieme a Todibo, che il Barcellona riprenderà probabilmente dallo Schalke per poi mandarlo un altro anno a giocare in prestito. I rapporti con i blaugrana sono ottimi dopo l’affare Carles Perez, ma l’investimento sarebbe indubbiamente di prospettiva e più oneroso. Discorso simile per Niakhaté del Mainz: giovane, francese e cartellino indubbiamente più costoso di quello di Lovren. Insomma, Petrachi è alla finestra nella speranza, però, che il piano B non serva.