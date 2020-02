vedi letture

Roma, Smalling: "Contava passare il turno. Sorteggio? Non ho preferenze"

Chris Smalling parla a RomaTv dopo il passaggio del turno conquistato con fatica in Belgio dalla squadra di Fonseca: "La cosa più importante era passare il turno. Nel secondo tempo non abbiamo fatto bene, la cosa fondamentale è esserci domani per il sorteggio. Il Gent ha dimostrato di essere una squadra difficile, che gioca bene in casa e non ha mai perso in questa stagione qui. Domani ci riposeremo in vista della sfida al Cagliari. Per il sorteggio di Europa League non ho preferenze".