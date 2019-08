Roma, Smalling: "Derby subito, meglio di così? Vogliamo vincere l'EL"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il nuovo acquisto della Roma, Chris Smalling, ha concesso la sua prima intervista da calciatore giallorosso al sito ufficiale del club. Queste le sue parole sul derby di domenica e sugli obiettivi stagionali: "Il derby è una partita che si vede sempre, in tutto il mondo. È una grande sfida, che è nella testa di tutti, in tutto il mondo. I tifosi vanno pazzi per questa gara e questo è ciò di cui abbiamo bisogno come giocatori, ci dà una grande spinta. Quindi arrivare qui e avere già il derby in un paio di giorni è lo scenario perfetto per me”.

Quali sono gli obiettivi stagionali?

“A livello di squadra ne ho parlato con l’allenatore: vogliamo fare bene in Serie A, qualificarci per la prossima Champions League, dire la nostra in Europa League e cercare di conquistarla. Ci sono molti traguardi e voglio contribuire ai successi di questo club”.