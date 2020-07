Roma, Smalling di nuovo lontano: non c'è accordo sulla formula con il Manchester United

Prima vicini, poi lontani, poi di nuovo vicini e ancora lontani: in quello che sembra un tira e molla eterno, Chris Smalling non sa quello che sarà il suo futuro. I Red Devils al momento non non sono d'accordo sulla possibilità di prolungare di un altro anno il prestito oneroso, preferendo fare cassa subito con una cessione a titolo definitivo. Non solo: al momento manca anche l'ok del club inglese all'ok per il prolungamento del prestito stagionale fino a fine agosto, sottolinea Sportmediaset.