Fra i tanti temi toccati da Chris Smalling, difensore della Roma, nell'intervista al sito ufficiale del club giallorosso c'è anche quello legato al razzismo negli stadi italiani: "Non credo che sia un problema solo dell’Italia, è un fenomeno in crescita anche in Inghilterra. Sembra più una cosa generazionale alla quale bisogna mettere un freno al più presto".