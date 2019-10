© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sì, sono molto contento per questo gol. Già nelle partite precedenti lo avevo sfiorato. È bello dare il mio contributo alla squadra anche in termini di gol". Così Chris Smalling a Roma TV dopo la vittoria (4-0) ottenuta sul campo dell'Udinese. "Abbiamo dimostrato di essere forte mentalmente, riuscendo a vincere anche con un uomo in meno. Venendo dalla Premier League, per me il campionato italiano è molto simile: è competitivo e non ci ho messo molto ad inserirmi. Spesso mi trovo ad affrontare due avversari e ci sono molti cross, sono caratteristiche perfette per le mie qualità. A dire il vero non ricordo di aver mai vinto in 10, perché in genere si tende a difendere, ma sapevamo che loro si sarebbero aperti lasciandoci dello spazio, e così è stato. Mi piace lo spirito della squadra, sin dal primo giorno ho capito che c’era voglia di vincere e fare bene. Non abbiamo ancora fatto nulla, la stagione è lunga, qui c’è un club ambizioso ed un mister intelligente, vogliamo fare molto bene in ogni competizione”.