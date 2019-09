Roma, Smalling: "Felice per l'esordio ma in casa dobbiamo vincere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima gara da titolare per Chris Smalling con la Roma. Il difensore inglese ha parlato ai microfoni di RomaTv dopo la sconfitta contro l'Atalanta: “Sono molto contento per l’esordio in casa, ma non sono contento per il risultato della partita. Siamo una squadra ambiziosa e dobbiamo vincere le partite casalinghe. Grazie per i complimenti, sono contento di essere aiutato a giocare e voglio aiutare la squadra. La Premier League e la Serie A sono due campionati importanti, ogni partita sarà una battaglia. Difesa a 3? In allenamento abbiamo lavorato molto sulla tattica, è una differenza che ho notato rispetto all’Inghilterra, lavoriamo ogni giorno per scendere in campo al meglio”.