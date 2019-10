Roma, Smalling il nuovo The Wall? Zero contrasti persi in A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un inizio di stagione impressionante per Chris Smalling, come testimonia un dato: il centrale inglese, come riporta l'analista Statman Dave su Twitter, ha vinto il 100% di contrasti in Serie A e in Europa League in questa stagione. Lo stesso Smalling, sul proprio profilo Twitter, ha ricondiviso questo dato, aggiungendo: "Alla fine non sta andando così male", ricorda VoceGiallorossa.it.