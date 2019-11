© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma, in prestito dal Manchester United, Chris Smalling, ha parlato ai microfoni di Talksport. Queste le sue parole dopo i primi mesi in giallorosso: "Ovviamente il Manchester United mi manca, perché sono stato tanti anni lì e ormai ero di casa. Ora mi sto godendo questo nuovo capitolo della mia carriera e spero di poter migliorare le mie prestazioni in campo e di avere una stagione di successi. Mi sta piacendo davvero quest’esperienza in Italia”.