Roma, Smalling-Miki: la mission impossibile di Petrachi e Florenzi può restare in Spagna

Il 30 giugno rischia di non essere più la data convenzionale per la scadenza dei contratti all’ultimo anno o dei prestiti stagionali. Molto dipenderà da quando e se termineranno i campionati. In tal senso la Serie A aspetta, non troppo fiduciosa, ma non si scoraggia. Di conseguenza tutti i club si trovano in un limbo che comprende tanti giocatori. E’ il caso della Roma, mai come questa volta ha rinnovato tutti i contratti in scadenza, ma ha comunque tanti prestiti in ballo. Basti pensare già solamente a quelli in entrata.

ENTRATA - La scorsa estate Petrachi ha portato con questa formula 4 calciatori: Mkhitaryan, Smalling, Zappacosta e Kalinic. Se per l’ultimo, il ritorno in Spagna è certo. Diverso è il discorso per gli altri tre. Sul terzino la Roma vorrebbe provare a rinnovare il prestito con il Chelsea, ma per il momento resta solamente un’idea perché gli sforzi maggiori il management li sta facendo per Smalling e Mkhitaryan. Su entrambi Fonseca si è espresso chiaramente: li vorrebbe ancora nella Capitale, ma ad oggi sembra difficile una conferma di tutti e due. Il Manchester United ha alzato molto la richiesta e se dovesse restare su una cifra di 25 milioni di euro, non ci sarebbe modo per i giallorossi di trattenere il calciatore. Il trequartista armeno, invece, gode di una posizione diversa. Il rinnovo del prestito è impossibile visto il contratto in scadenza con l’Arsenal nel 2021. Dunque le strade percorribili diventerebbero due: acquistarlo subito a titolo definitivo oppure aspettare il rinnovo con i Gunners e poi optare per un altro prestito.

USCITA - Quest’ultima sembra la strada intrapresa da Petrachi con l’aiuto dell’agente Raiola, molto amico del diesse che avrà da fare anche con tanti prestiti in uscita da Trigoria. Quello di Nzonzi dovrebbe rinnovarsi automaticamente di un altro anno perché era legato all’accesso in Champions del Rennes che con la chiusura anticipata della Ligue 1 ha terminato al terzo posto (preliminari). Per Schick, invece, si tratta con il Lipsia perché il club tedesco vorrebbe uno sconto sui 29 milioni di euro previsti da accordi iniziali per il riscatto. L’agente Paska volerà in Germania proprio nei prossimi giorni per mediare, ma la sensazione è che si possa trovare un accordo. Novità importanti giungono anche dalla situazione Florenzi. “Se mi chiedessero di tornare ora alla Roma direi di no” ha detto nella diretta Instagram con Fognini e la possibilità di un rinnovo del prestito al Valencia o in Italia (Fiorentina e Atalanta interessate) è più di un’eventualità. Torneranno a Trigoria, invece, Karsdorp e Olsen, ma entrambi saranno solo di passaggio in attesa che Petrachi gli trovi una nuova destinazione.