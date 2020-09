Roma, Smalling non partecipa al servizio fotografico del Man United: ritorno più vicino

Niente servizio fotografico per Chris Smalling con il Manchester United, il giocatore vuole solo la Roma e dunque non ha voluto prendere parte alle foto di rito del club inglese in vista della prossima stagione. Una indicazione ulteriore sulla volontà del difensore, che si sta allenando in solitaria in attesa di passare a titolo definitivo in giallorosso. Lo riporta il sito del Corriere dello Sport.