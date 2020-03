Roma, Smalling o Mkhitaryan? La prima scelta di Friedkin

vedi letture

Piccolo rallentamento, ma nulla di preoccupante nel passaggio di proprietà della Roma da Pallotta a Friedkin. La due diligence, complice anche il Coronavirus, non è ancora chiusa e nei prossimi giorni verrà ultimata per permettere al magnate texano di formulare l’offerta definitiva e successivamente firmare i pre accordi necessari per far scattare l’iter finale che porterà al closing. Inutile dire come possa cambiare il futuro della Roma con o senza Champions League il prossimo anno. Due stagioni senza i ricavi del torneo europeo più importante sarebbero troppi per i conti giallorossi, apparsi decisamente in affanno dalla relazione semestrale chiusa al 31 dicembre 2019.

DECISIONE - Questo non farà che ripercuotersi sulle scelte di quest’estate. Il calciomercato si avvicina e una decisione deve essere presa. Riscattare Smalling o Mkhitaryan? In un mondo ideale la Roma proverebbe a tenere entrambi, ma la realtà è un’altra e vede il club giallorosso con una perdita già oggi di 87 milioni e che al 30 giugno 2020 aumenterà, secondo le proiezioni, a 110. Friedkin di conseguenza dovrà fare una valutazione affidandosi soprattutto alla dirigenza attuale. Le quotazioni per ora dicono più Smalling di Mkhitaryan e le motivazioni sono semplici: la trattativa con lo United è imbastita da tempo e a oggi l’inglese fornisce una garanzia sicuramente maggiore dal punto di vista fisico. Non centra nulla dunque l’aspetto economico delle due operazioni. Arsenal e Manchester chiedono allo stesso modo 20 milioni e gli stipendi più o meno sarebbero uguali. E’ una questione di affidabilità e gli infortuni che hanno spinto l’armeno a saltare 16 gare fin qui hanno un’incidenza non di poco conto.

UEFA - Difficilmente potrà esserci anche una mano tesa dell’Uefa perché Friedkin non potrà usufruire del Voluntary agreement che normalmente viene concesso, su richiesta, ai club che hanno cambiato nell’ultimo anno proprietario. Delle tre condizioni necessarie (1- La domanda deve pervenire entro il 31 dicembre; 2- Per averne diritto il club non dovrebbe essere qualificato alle prossime coppe europee; 3- Per richiederlo la società negli ultimi tre esercizi oggetto di monitoraggio non deve essere stato parte di un accordo volontario o non deve aver subìto un provvedimento disciplinare o non deve aver stipulato un accordo transattivo) al momento la società giallorossa non ne soddisfa nemmeno una. Certo se Mkhitaryan dovesse continuare su questi livelli la prima scelta da proprietario della Roma di Friedkin sarebbe tutt’altro che semplice e con ogni probabilità anche impopolare.