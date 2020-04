Roma, Smalling più vicino alla permanenza: il Manchester United vuole scaricarlo

vedi letture

La Roma continua a lavorare, senza sosta, per trattenere Chris Smalling anche nella prossima stagione. Come riporta il Daily Express, un assist proprio in tal senso potrebbe essere finalmente arrivato da Manchester: i Red Devils, secondo il tabloid, avrebbero infatti deciso di monetizzare quanto prima dalla cessione del centrale inglese per potersi concentrare sugli obiettivi in entrata.