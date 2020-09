Roma, Smalling presente al raduno del Man United: Solskjaer potrebbe confermarlo

Nella giornata di ieri Chris Smalling si è presentato regolarmente al raduno del Manchester United con tutta la squadra che si è sottoposta al tampone previsto dal protocollo inglese. Il difensore centrale, primo nome nella lista dei rinforzi richiesti da Fonseca per la sua Roma, è in attesa di capire come si evolveranno i prossimi giorni, con il tecnico dei Red Devils Solskjaer che non ha chiuso alla possibilità che resti a Manchester per giocarsi le proprie carte dopo l'esperienza italiana. Nel caso in cui la trattativa dovesse arenarsi o fallire, i giallorossi punterebbero decisi verso uno tra Sokratis Papastathopoulos dell'Arsenal o Maksimovic del Napoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.