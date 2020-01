© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chris Smalling, difensore della Roma, dopo la sconfitta con la Juve è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Sono deluso perché abbiamo preso gol quando eravamo in controllo e abbiamo sprecato l'opportunità per vincere un trofeo, non siamo stati cattivi. L'unica cosa che può fare è lavorare duramente, abbiamo fatto dei passi in avanti. Ma la Juventus è ancora avanti nel controllo della partita".

Sul derby: "Siamo delusi, da domani pensiamo al derby perché è una partita importante per un posto in Champions".