Roma, Smalling pronto a puntare i piedi per restare: c'è ottimismo

vedi letture

Filtra ottimismo da casa Roma per quanto riguarda la permanenza di Chris Smalling in giallorosso. Il giocatore sembra intenzionato a puntare i piedi per restare nella capitale e con l'aiuto del nuovo proprietario e della sua liquidità, Fienga potrebbe chiudere l'affare con la formula del prestito oneroso come già accaduto un anno fa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.