Roma, Smalling pronto a tagliarsi l'ingaggio pur di tornare in giallorosso

Chris Smalling ha fatto ritorno al Manchester United al termine del prestito, ma sia la Roma che l'inglese sembrano avere voglia di far incrociare nuovamente le proprie strade. Come si legge su Il Corriere della Sera Smalling, in vacanza in Sardegna, ha subìto il pressing da parte di diversi giallorossi quali Kolarov, Pellegrini, Mkhitaryan e Spinazzola per tornare a Roma e lui sarebbe disposto anche a ridursi l'ingaggio.