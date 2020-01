© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della sfida persa contro la Juve, il difensore della Roma Chris Smalling ha parlato a Roma TV, come riportato da Vocegiallorossa.it.

Ci sono stati troppi errori con la Juve?

"Già in campionato avevamo visto che serviva una gara perfetta. Siamo delusi perché ci hanno puniti con due occasioni. Peccato perché fino al primo gol avevamo tenuto bene il campo".

C’è il rimpianto che si poteva fare qualcosa di più?

"In questo momento è difficile fare un’analisi, la faremo da domani. Ora l’attenzione sarà sulla partita di domenica. Dovremo essere più concreti negli ultimi trenta metri e fare meno errori dietro".

C’è stata suggestione dello stadio o della Juve?

"Non credo sia stata una questione di ambiente. Io e altri compagni avevamo già giocato qui. Nella prima parte del primo tempo stavamo facendo bene. Poi abbiamo abbassato il baricentro e preso il gol di Ronaldo. Siamo amareggiati perché in pochi minuti ci è sfuggita la partita di mano".

Vi ha sorpreso Sarri con i lanci in profondità?

"Non credo perché loro giocano molto per linee interne. Cercavamo di anticiparli, ma eravamo pronti anche a questa eventualità. Serviva una prestazione perfetta e purtroppo non c’è stata".