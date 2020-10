Roma, Smalling si scalda per Benevento. I tifosi: “Dategli la fascia da capitano”

Sono le 19.53 dell’ultimo giorno di mercato quando in Lega arrivano i documenti per il deposito del contratto di Chris Smalling. Otto minuti più tardi e il centrale sarebbe rimasto in Inghilterra. La volontà del giocatore e la tenacia della Roma, invece, hanno regalato a Fonseca un giocatore ritenuto imprescindibile per la rosa giallorossa. Una trattativa estenuante e che si è chiusa dopo una telenovela lunga quasi sette mesi. Da questa operazione emerge comunque una certezza: negli ultimi anni (esclusi i romani Totti e De Rossi), nessuno ha desiderato la Roma più di Chris Smalling. Le offerte da altri club quando la trattativa non si sbloccava non sono mancate. Inter e Juventus su tutte si erano fatte vive, ma la risposta dell’inglese è sempre stata: “No grazie, c’è solo la Roma”. Ieri, dopo il tampone negativo, il primo allenamento con i vecchi compagni e un breve colloquio con Fonseca con tanto di promessa di farsi trovare pronto alla ripresa per il Benevento.

Un gesto, quello di tornare nella Capitale a tutti i costi, che non passa inosservato e non solo all’interno della società, ma soprattutto tra la tifoseria che è impazzita di gioia alla notizia dell’ufficialità. Sui social addirittura in molti vorrebbero già farlo diventare il capitano della nuova Roma. “Ha un atteggiamento da vero leader, merita lui la fascia” è il leit motiv che aleggia su Facebook e Instagram. C’è anche chi ironizza: “Capitano e cittadino onorario di Roma”, ma la sensazione è che in molti in città vedano un capitano più in Smalling che in Dzeko. “La fascia la merita più di chi la indossa adesso”, palla a Edin per ribaltare il pensiero popolare.