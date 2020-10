Roma, Smalling: "Soddisfatto di essere tornato, non sono ancora al 100%"

Chris Smalling, difensore centrale della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata per 0-0 contro il CSKA Sofia: "Sono soddisfatto di essere tornato in campo, non vedevo l'ora di riprendere a giocare ma dispiace non aver conquistato i tre punti. Nel primo tempo non abbiamo messo la giusta energia, il pallone girava poco velocemente: nella ripresa è andata meglio e si è visto".

Come stai fisicamente?

"Direi bene, ho cercato di dare una mano alla squadra. Negli ultimi giorni mi sono allenato bene, non sono ancora al 100% ma ci arriverò molto presto".