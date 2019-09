Oggi presentato alla stampa, il difensore della Roma Chris Smalling ha parlato di cosa il tecnico Fonseca gli ha chiesto in questi primi giorni di allenamento con la squadra: "Fonseca mi ha spiegato cosa voleva da me e dalla squadra. C'è stata subito sintonia su tanti aspetti. Dopo i primi allenamenti ho visto che chiede pressing e vuole difensori veloci e pronti per coprire la profondità alle spalle. Se è difficile per noi difensori giocare con questa filosofia? Sì è un tipo di calcio che mette una buona quota di responsabilità su di noi, ma a me piace giocare alto. Sono un tipo di calciatore a cui piace giocare aggressivo".

