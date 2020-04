Roma, Smalling verso il ritorno al Manchester United. Sulle sue tracce anche l'Arsenal

In casa Roma continua a tenere banco la questione legata al futuro di Chris Smalling, che al termine di questa stagione potrebbe non essere riscattato dal club giallorosso, senza dubbio anche a causa dell’esplosione dell’emergenza Coronavirus, e quindi fare ritorno al Manchester United. Come riportato dalla stampa inglese, per la prossima stagione anche l’Arsenal è interessato al difensore inglese. Per acquistarlo serviranno almeno 20 milioni, la cifra che la Roma aveva inizialmente pattuito per il riscatto.