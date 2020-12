Roma, Smalling: "Vogliamo la top 4, ma dobbiamo puntare alla vetta. Mi sono sentito bene"

A margine della vittoria interna contro il Torino, il difensore della Roma Chris Smalling ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come stai?

"Mi sono sentito bene, ho avuto un po' di crampi nel finale, ma sono contento di aver giocato per novanta minuti".

Solo una sconfitta nelle ultime venti partite per voi...

"Serve questa costanza per essere al vertice della classifica. Abbiamo lottato per ottenere qualcosa di più positivo".

Quale differenza c'è tra la scorsa stagione e questa?

"Ci crediamo molto di più, abbiamo anche avuto qualche tempo per conoscerci".

Firmeresti per il quarto posto? O speri in qualcosa di più grande?

"Lottiamo per la vetta: questa società non vince da molto tempo, ma dobbiamo avere quell'obiettivo. Vogliamo rientrare tra i primi quattro, questo è certo".