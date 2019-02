© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato nella Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2018, lo scorso 1° ottobre "Soccer SAS ha acquisito il 100% del capitale sociale della società A.S. Roma Merchandising S.r.l. (“ASRM”) da Nike European Operation Netherlands B.V. (“NIKE”). ASRM gestiva i diritti di proprietà relativi alla progettazione, produzione, marketing, pubblicità, promozione, branding, distribuzione e vendita di prodotti di merchandising a marchio AS ROMA ceduti in licenza da Soccer SAS il 5 agosto 2013. In seguito alla fusione, queste attività sono gestite direttamente da Soccer SAS. Con atto a rogito del 24 dicembre 2018, e a decorrere dal 27 dicembre 2018, è avvenuta la fusione per incorporazione della società ASRM nella società Soccer SAS. A seguito di tale fusione, Soccer SAS è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata".