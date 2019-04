© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Sono notti da Champions quelle della Roma. Notti contrassegnate da un sogno reso reale dalla classifica, e amplificato da progetti ad ampio raggio che autorizzano a sperare ad un futuro ancora migliore. Il successo contro il Cagliari è il culmine di un momento positivo, cavalcato da un risultato che ha riportato alla luce anche chi, come Pastore, risultava come grande assente da un’annata che avrebbe dovuto rappresentare il suo rilancio nel calcio che conta dopo la (troppo) lunga parentesi da comprimario al PSG. I risultati delle avversarie hanno consegnato alla truppa di Ranieri l’occasione di riaffacciarsi con rinnovate speranze nei discorsi di altissima classifica che allegano programmi contrassegnati da rivoluzioni ad altissimo livello. Con Petrachi in pole position per la poltrona di direttore sportivo ed il sogno Antonio Conte sempre più alla portata per il ruolo di allenatore. Il tutto annaffiato dalla promessa di investimenti illustri in estate, a patto di riuscire a tramutare in realtà l’obiettivo europeo. Insomma, scenari di altissimo livello, con una Roma vogliosa di prendersi un posto al sole nelle big del nostro calcio e di quello Europeo.