Roma, soldi più il cartellino di Perotti per arrivare a Nkoulou

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma continua a sondare il mercato alla ricerca di un difensore che possa raccogliere l'eredità lasciata da Manolas. Secondo quanto riportato da La Stampa, Petrachi avrebbe offerto 20 milioni di euro per Lyanco, ma l'offerta è stata rispedita al mittente. Per questo motivo il ds giallorosso avrebbe cambiato obiettivo: la Roma ha messo sul piatto 10 milioni di euro più il cartellino di Perotti per arrivare Nicolas Nkoulou, difensore che proprio Petrachi ha portato al Torino.