Roma, solo 30 milioni da Pallotta per il club: cresce l'indebitamento della società

James Pallotta, la Roma e un aumento di capitale che non è arrivato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il presidente è sì andato incontro alle esigenze della società ma ci si aspettava una tranche dell’aumento di capitale mancante (42 milioni per la quota di maggioranza), invece ne sono arrivati 30 di prestito come anticipo di crediti legate ai futuri introiti di biglietteria. Questo porterà nelle casse 26 milioni, mentre il resto andrà alle banche che hanno condotto l’operazione, con un fattore di sconto molto alto, tra l’11,475% e il 17,718%. In pratica, questa manovra è destinata ad aumentare l’indebitamento complessivo della società, che così salirà a circa 330 milioni, quando il bilancio al 30 giugno sarà chiuso con un fatturato intorno ai 195 milioni e perdite intorno ai 110.