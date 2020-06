Roma, Solskjaer apre all'estensione del prestito di Smalling fino a fine stagione: "Credo di sì"

Ole Gunnar Solskjaer apre all'estensione del prestito di Chris Smalling alla Roma, almeno fino al termine di questa stagione. Il tecnico del Manchester United, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sheffield United, ha risposto così a una domanda sui calciatori di proprietà dei Red Devils attualmente in prestito: "Se i prestiti saranno prolungati? Penso di sì. Questa è una questione della società, auspicabilmente sarà trovata una soluzione. Henderson per esempio ha fatto una grande stagione allo Sheffield, provando che i prestiti stanno funzionando proprio come volevamo".