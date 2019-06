Roma, sondaggio dell'Olympique Lione per Steven Nzonzi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivato a Roma la scorsa stagione dopo la vittoria del Mondiale con la Francia, Steven Nzonzi non è riuscito a imporsi in maglia giallorossa. Proprio per questo motivo una partenza dell'ex Siviglia ad appena un anno dal suo arrivo nella capitale sembra poco probabile, anche se nelle ultime ore è da registrare un sondaggio dell'Olympique Lione. Il club del presidente Aulas, secondo quanto riporta Il Messaggero, sarebbe infatti interessato a riportare in patria il centrocampista.