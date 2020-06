Roma, sondaggio della Juventus per Zaniolo: costa 60 milioni senza contropartite

La Roma ha rifiutato le avance della Juventus per Nicolò Zaniolo, il più valutato dell’intera rosa giallorossa. I bianconeri hanno fatto un sondaggio, ma l’intenzione è quella di non accettare contropartite. Quindi c’è solo una cifra per cui vendere: 60 milioni di euro, senza altre operazioni allargate. Al momento quindi sembra che il destino del fantasista sia - almeno per il momento - ancora in giallorosso. A riportarlo è Tuttosport.