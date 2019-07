© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è anche Suso tra le idee per rinforzare l'attacco in casa Roma. Il club giallorosso ha effettuato un nuovo sondaggio per l'esterno offensivo del Milan senza però, riporta 'Sky', aver raggiunto alcun accordo su cifre o eventuali contropartite.

La società capitolina è alla ricerca di un esterno offensivo e arrivano conferme sul nome di Leon Bailey del Bayer Leverkusen, calciatore che le aspirine valutano 40 milioni di euro. In questa trattativa, il ds Petrachi potrebbe inserire il cartellino di Patrik Schick.