Roma sorride, è da Champions per tutte e due? E Napoli piange

Sembra che ci sia una chiara e evidente rotta per la qualificazione alla Champions League. Il Napoli a meno otto, dopo la sconfitta contro il Bologna, parla di una squadra in crisi di identità dopo anni con lo stesso blocco, come in realtà è quasi fisiologico, pur avendo calciatori di discreto (oppure ottimo) livello. Napoli piange e Roma ride, perché dopo un'estate tra i cavalloni - con Inzaghi che voleva lasciare Lotito, ma nessuno che lo ha poi davvero puntato, mentre Fonseca è arrivato come ripiego per Gasperini - il mare sembra una tavola, pure quando non va del tutto bene, come i giallorossi questa sera a Verona: gara complicata, eppure 3-1 finale e tre punti portati a casa.

ROMA DA CHAMPIONS? Nell'anno che vedrà l'Europeo itinerante, c'è una Lazio che sta crescendo di settimana in settimana, portata avanti da un Immobile da record (17 gol in 14 partite, se continuasse così batterebbe pure Higuain dell'annata di Napoli) e una formazione che oramai gira quasi a memoria. Pure gli episodi vanno mollto spesso nella direzione biancoceleste, un po' per bravura e un po' per fortuna. Invece la Roma si è reinventata, con due difensori centrali nuovi, con un Florenzi troppo spesso fuori, nessun sostituto possibile per Edin Dzeko, costretto agli straordinari. Roma e Lazio stanno dimenticando l'Europa (League) per cercare terzo e quarto posto. Cagliari e Atalanta permettendo, potrebbe essere l'anno giusto.