Roma, sorrisi e mercato: i nodi da sciogliere

La Roma continua a rispondere con i fatti alle difficoltà strutturali che hanno influenzato gli ultimi mesi della compagine giallorossa a livello dirigenziale. Il lavoro di Fonseca viene coronato dall’ennesima vittoria dell’ultimo ciclo di gare disputate dai capitolini in campionato ed assicura ai giallorossi una buona fetta di Europa League in vista della prossima stagione. Un momento di forma che cade a pennello anche con il ritorno della competizione continentale previsto per il mese di agosto, e che si associa alle dinamiche di mercato che i giallorossi stanno cercando di instaurare. La trattativa per rinnovare il contratto di Zaniolo, bloccando sul nascere ogni voce di possibile addio, è nota ormai da giorni ed in casa Roma si attende di poterla concretizzare con la definitiva fumata bianca. Poi sarà tempo di completare anche il resto delle questioni tuttora irrisolte: a partire dal nodo Dzeko, dal quale dipenderanno le eventuali ricerche per un altro attaccante con uno stipendio meno oneroso del bosniaco qualora l’ex Manchester City dovesse giocare altrove la prossima stagione. Per poi proseguire con i tentativi di inserimento per Smalling, e con la ricerca di esterni bassi graditi al tecnico portoghese. Un nome apprezzato é quello di Santiago Arias dell’Atletico Madrid, sondato con forza ben prima della rivoluzione dirigenziale che si è verificata nell’ultimo mese. Ragionamenti ad ampio raggio che con un bottino di punti come quello raccolto da Fonseca nelle ultime settimane, si faranno certamente con un altro spirito.