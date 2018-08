Roma, sospiro di sollievo per Florenzi: solo un trauma al ginocchio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sospiro di sollievo per la Roma in merito alle condizioni fisiche di Alessandro Florenzi, uscito anzitempo nella sfida di ieri sera contro l'Atalanta all'Olimpico. Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it gli accertamenti effettuati questa mattina confermano il trauma in appoggio: solo un forte spavento per il giocatore.