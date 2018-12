Roma, Sousa alternativa a DiFra: sondaggio a vuoto con Capello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport in edicola fa il punto sulla panchina della Roma, che andrà avanti con Eusebio Di Francesco. La situazione è ancora sotto esame per le prossime partite: diversi tifano per andare avanti con l'attuale allenatore fino al termine della stagione. Anche perché le soluzioni per sostituirlo non convincono. L’unica plausibile è quella di Paulo Sousa, ma non è l’ideale. Era stato fatto un sondaggio con Capello, pista non praticabile.