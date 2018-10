Roma-SPAL, 0-1 all'intervallo: dopo 45' decide il rigore di Petagna

© foto di Federico Gaetano

Bel primo tempo fra Roma e SPAL che per il momento vede gli uomini di Semplici avanti, a sorpresa, grazie al calcio di rigore trasformato da Petagna. Inizia forte la Roma che prova a far valere il maggiore tasso tecnico: El Shaarawy e Under provano spesso l’imbucata laterale, ma la difesa della SPAL è brava a farsi trovare sempre pronta. E dopo i primi 20 minuti gli estensi mettono anche il naso in avanti con sempre maggiore convinzione. E al 37, dopo aver rischiato pochi secondi prima con Paloschi, ecco l’episodio che cambia il match. Lazzari, fino a quel momento assente dal gioco, entra in area a tutta velocità, ‘aspetta’ il rientro del giovane Luca Pellegrini e viene steso dal classe ’99. Calcio di rigore e rete di PEtagna, che con freddezza fulmina Olsen alla sua sinistra. Nei minuti finali della prima frazione la Roma prova a riorganizzarsi, ma senza grande convinzione. Ed il risultato non cambia, 0-1 al termine dei primi 45 minuti.