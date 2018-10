Uno dei derby storici è quello del 21 ottobre 2001, dove il Milan all'epoca allenato da Fatih Terim travolse per 4-2 l'Inter di Héctor Cuper. Ai microfoni di Tuttomercatoweb parla uno dei protagonisti di quella sfida: Martin Laursen. Oggi 41enne, il danese ha vissuto tre anni con...

Cagliari, Maran: "Fiorentina pericolosa, ma non abbiamo paura"

TOP NEWS Ore 13 - Le gare da non perdere, i grandi ex sul derby

Roma, quadrangolare con Bayern, Boca e Al-Saad in Qatar

Samp, Defrel sfida il 'suo' Sassuolo: "Bei ricordi, se segno non esulto"

Frosinone, Longo: "Felice per la fiducia di Stirpe. Confronti utili"

Atalanta, Gasperini: "Sosta utile per ritrovare le energie"

Roma-SPAL, le formazioni: c'è Marcano, out Manolas e Antenucci

SPAL, Costa: "Non preoccupati, meno fortunati rispetto all'inizio"

Sassuolo, De Zerbi: "La Samp non è meno forte di Milan o Napoli"

Cagliari, Maran su Barella: "Che entusiasmo! Non soffre voci di mercato"

Milan, maledizione del 9 alla sfida del derby. Per dimenticare Superpippo

Empoli, Andreazzoli: "Vogliamo vincere, ultimamente non ci riesce più"

Inter, Spalletti: "Tutti a disposizione, pensiamo solo al derby. Non al Barça"

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Marcano, Lu. Pellegrini; Cristante, Nzonzi; Under, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

