Roma-SPAL, le formazioni ufficiali: c'è Florenzi, 3-5-2 per Semplici

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida di fondamentale importanza all'Olimpico, dove si affronteranno Roma e SPAL, due squadre in cerca di punti per obiettivi diversi. I giallorossi vogliono sfruttare il passo falso dell'Atalanta a Bologna e lo scontro diretto tra Cagliari e Lazio per consolidare la propria posizione in classifica; dall'altra parte, i ferraresi sono a caccia di un successo che permetterebbe loro di lasciare l'ultima posizione in classifica.

Paulo Fonseca rispolvera Alessandro Florenzi anche in campionato. Il terzino torna titolare in difesa, completando la linea composta da Cetin, Fazio e Kolarov. Perotti vince il ballottaggio con Mkhitaryan. Leonardo Semplici non si schioda dal 3-5-2: l'obiettivo principale è arginare la fantasia dei trequartisti di casa. Davanti ci sarà la coppia Paloschi-Petagna.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Cetin, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe, Vicari; Cionek, Murgia, Missiroli, Valoti, Igor; Paloschi, Petagna.