Roma, speranza Dzeko per i sogni d’alta classifica

vedi letture

Tra le sorprese più evidenti del campionato c’è sicuramente il rendimento della Roma. La squadra giallorossa, partita in sordina dopo un’estate molto travagliata, si sta mettendo in luce come una delle compagini più competitive dei vertici della classifica, e si prepara ad un tour de force che potrebbe portare ad una visione di classifica anche più interessante rispetto alle già rosee prospettive attuali. Una sequenza di impegni che i capitolini vorrebbero affrontare con il supporto del loro leader e trascinatore Edin Dzeko: il bosniaco nelle prossime ore si sottoporrà al tampone previsto dopo i 10 giorni di isolamento a cui si è sottoposto, ed in caso di negatività sarebbe pronto a mettersi al lavoro per presentarsi dal primo minuto contro il Parma. Una gara che, approfittando dello scontro diretto tra Napoli e Milan, potrebbe colorare con tonalità ancora più vive i sogni di gloria giallorossi.