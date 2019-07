Roma, spesi 95 milioni: giallorossi nella top ten. Lontane le altre italiane

I 23,5 milioni per Pau Lopez spingono in alto, a livello di spesa, il mercato della Roma. I giallorossi, dopo l'innesto del portiere spagnolo, sono infatti entrati nella top tena dei club europei per investimenti in questa finestra di calciomercato. Nello specifico, i capitolini (dati Transfermarkt) si piazzano attualmente al settimo posto con una spesa di 95 milioni di euro. Più di giganti come i due club di Manchester (il City con 90 milioni è nono, lo United undicesimo a quota 72).

Al primo posto c'è il Real Madrid. I blancos hanno fin qui speso ben 303 milioni di euro, oltre cento in più dell'Atletico secondo con 196 milioni di investimenti. Completa il podio l'attivissimo Borussia Dortmund a quota 127 milioni, poi Bayern Monaco (118) e Barcellona (113). Le altre italiane? Il Napoli è dodicesimo a 72 milioni di spesa, l'Inter 14^ con 61,5 milioni. Prima della Juventus (solanto ventiseiesima, 40 milioni) anche Bologna (18°, 50,5), Sampdoria (21^, 48,26) e Genoa (24^, 44 milioni).

Altro discorso, il saldo. Ovviamente, quando si parla della spesa non consideriamo gli affari in entrata. Per restare all'esempio della Roma, il saldo è abbastanza positivo e segna -12,9 milioni. Lontanissimi, per fare un esempio dal -188 del Real Madrid o dal -121 del Borussia Dortmund.