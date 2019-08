Roma, spina dorsale da costruire. Pellegrini l’unica certezza

© foto di Insidefoto/Image Sport

“La cosa più importante sarà mostrare idee e coraggio anche con il Real Madrid” lo ha detto Fonseca dopo il 2-2 di Perugia con l’Athletic Bilbao e a oggi sono le uniche cose che la Roma potrà mostrare domenica nella presentazione della squadra di Zidane. D’altronde i volti nuovi sono pochi e alcuni non saranno disponibili, vedi Veretout. Il resto della campagna acquisti procede a rilento complice le cessioni difficili di alcuni giocatori come Nzonzi e Dzeko. Il francese continua a rifiutare le proposte arrivate a Trigoria, prima Lione e poi Rennes, mentre per il bosniaco il discorso è un po’ diverso con i giallorossi che non lo lasceranno andare fin quando non avranno un’alternativa di livello.

ASSE CENTRALE - Situazione che non aiuta Fonseca, al quale mancano due-terzi della spina dorsale della squadra (difensore e attaccante). Petrachi, infatti, sta cercando un centrale che possa sostituire Manolas e comandare la difesa. La pista che porta ad Alderweireld diventa sempre più complicata soprattutto ora con la chiusura del mercato inglese. Per questo torna d’attualità il nome di Rugani. L’asse con la Juventus è sempre caldo e i buoni uffici già impiegati nell’affare Pellegrini-Spinazzola potrebbero dare una mano. Con i bianconeri si parlerebbe solo del difensore azzurro, ma anche di Higuain. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro in un hotel della Capitale con il fratello del Pipita per convincere il giocatore della bontà del progetto. D’altra parte Paratici lo ha messo fuori dal progetto e un nodo fondamentale sarà garantire all’argentino una buonuscita dalla Juventus. I tempi saranno lunghi e in sostanza Fonseca avrà la spina dorsale della squadra solo nei giorni finali di mercato. A oggi può contare solo su Lorenzo Pellegrini. Nell’immaginario del portoghese può fare il mediano per lasciare spazio a Zaniolo sulla trequarti. Ciò non toglie che l’ex Shakhtar può lavorare solo con un terzo dell’asse centrale della sua Roma, domenica impegnata con il Real Madrid e tra quindici giorni con il Genoa per la prima di campionato. Il tempo stringe e le alternative ai colpi di mercato giallorossi scarseggiano. Petrachi è avvisato.