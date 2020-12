Roma, Spinazzola al 45': "Tanto rammarico per quel palo, spero di rifarmi e di vincere"

All'intervallo di Atalanta-Roma, match che vede in vantaggio i giallorossi grazie alla rete di Edin Dzeko, Leonardo Spinazzola ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo giocando come loro sanno, molto aggressivi. È stato un primo tempo falloso e statico in certi frangenti. Dobbiamo continuare così, senza mollare e senza farci saltare. Rammarico per quel palo? Tanto, spero di rifarmi e di portare a casa i tre punti".