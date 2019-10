Roma, Spinazzola: "C'è rammarico per il pari. Tanti errori nella ripresa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno della Roma Leonardo Spinazzola, a segno nella sfida con il Wolfsberger, ha parlato ai microfoni di Roma TV: "Ho fatto un gol fortunoso. Dopo, nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione per giocare bene la palla e metterla dentro. Nella ripresa ho giocato male, sbagliando tanto, anche gli appoggi facili, ma potevamo fare comunque tutti meglio sotto l’aspetto tecnico. C’era lo spazio per fare male, loro pressavano abbastanza bene, ma potevamo giocare meglio. È arrivato questo pareggio, ci dispiace perché potevamo vincere, ma la strada è lunga, ora pensiamo alla partita di domenica che è molto importante. Io ho sbagliato tante palle non so se per lucidità mentale o testa, anche le cose e facili e non riuscivo a saltare l’uomo, dopo di che mi sono chiuso mentalmente. La cosa che sbagliavo la riprovavo per darmi una scossa e la risbagliavo. Dal campo abbiamo un’altra visione della partita: la rivedremo in tv per capire cosa migliorare. So che in 20 minuti ho sbagliato tantissimo, soprattutto gli appoggi e l’uno contro uno, e mi fa rabbia, è il mio punto forte”.