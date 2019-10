Roma, Spinazzola: "Dispiaciuto per la mia ripresa, ho sbagliato molto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match tra Wolfbserger e Roma, conclusosi in parità: "Se il gol era uno schema? Sì, provato e riprovato (ride, ndr). Sono stato fortunato, sono dispiaciuto per il mio secondo tempo, ho sbagliato molti appoggi semplici ed è arrivato questo pareggio, che ci dà dispiacere, soprattutto a me. È mancata lucidità mentale, io ho sbagliato tante palle. Potevamo fare meglio tecnicamente, loro hanno pressato molto, però potevamo fare meglio. Questa era una partita diversa rispetto al quella contro l'Atalanta, c'era lo spazio per pensare e per fare meglio".