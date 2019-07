Presentato ufficialmente ai media in conferenza stampa, il nuovo acquisto della Roma Leonardo Spinazzola ha negato di avere un senso di rivalsa nei confronti della Juventus, spiegando così la sua scelta di vestire la maglia giallorossa: "Non ce l'ho, per noi è un lavoro. Giocatori e società fanno delle scelte. La Roma mi cercava da tempo e quando mi è stato proposto di fare il protagonista qui, ho deciso di arrivare subito piuttosto che fare un altro anno dietro a un altro giocatore".

Leggi qui la conferenza stampa integrale di Spinazzola