Roma, Spinazzola mette la freccia e Kolarov diventa l’alternativa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovo test questa sera per la Roma. Si alza l’asticella e i giallorossi vanno al Renato Curi per la sfida con il Perugia in programma alle 20.30. Primo avversario vero per gli uomini di Fonseca che fino a questo momento hanno affrontato solamente squadre dilettantistiche e di Serie C. Con il match contro i Grifoni iniziano dei test più probanti. A seguire ci saranno Lille, Valladolid e Real Madrid l’11 agosto all’Olimpico. Da qui alla gara con i Blancos inizieranno a delinearsi le prime scelte del tecnico portoghese.

SINISTRA - Qualcosa, però, è già cambiato. Fonseca e la società hanno identificato il titolare della fascia sinistra. Dopo due stagioni di Kolarov, Spinazzola è pronto a raccogliere il testimone. D’altornde lo ha detto anche Petrachi nel giorno della presentazione del terzino ex Juve: “La Roma si dovrà basare su di lui”. Dichiarazioni inequivocabili alle quali si aggiunge un investimento da 29,5 milioni di euro. Troppi per pensare a una riserva nonostante Fonseca in queste prime settimane di ritiro abbia dato lo stesso minutaggio a entrambi. Semplice gestione atletica, mentre da questa sera le gerarchie inizieranno a esser più definite. Il tecnico portoghese è rimasto colpito da Spinazzola in amichevole e il valore aggiunto è rappresentato dalla duttilità nel poterlo schierare anche a destra, dove il club giallorosso si sta comunque muovendo per acquistare Hysaj al posto del partente Karsdorp.

COLLOQUIO - Insomma, la Roma, almeno a sinistra, ha tracciato una linea guida. Non è mancata però chiarezza con Kolarov da parte della società. Sul terzino erano diverse le voci di mercato che lo volevano prima all’Inter e poi in Turchia, sponda Fenerbahce. Nulla di tutto questo dovrebbe concretizzarsi. Dei giocatori che si allenano a Trigoria, il serbo è l’unico che ha richiesto e ottenuto un colloquio con Petrachi prima dell’avvio del ritiro. Nell’incontro il diesse ha ribadito la sua importanza all’interno del gruppo, ma non garantendo la titolarità come nelle ultime due stagioni nelle quali ha disputato 7888 minuti, segnando 12 gol e fornendo 15 assist. Kolarov ha apprezzato la chiarezza e nonostante il contratto in scadenza nel 2020, non dovrebbe muoversi, garantendo un ricambio di qualità a Fonseca.