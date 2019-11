Roma, Spinazzola: "Nessun problema alla caviglia. Sto bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma, Leonardo Spinazzola, ha parlato a poco più di un'ora dalla sfida contro l'Istanbul Basaksehir in Europa League: "Tutto risolto, sono scivolato e mi sono storto la caviglia ma adesso va tutto bene. Basaksehir? Abbiamo visto anche all'andata che sono pericolosi. Sarà una partita bella. Fonseca ci dirà di giocare da Roma e di scendere in campo per vincere".