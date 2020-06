Roma, Spinazzola: "Sappiamo qual è il nostro obiettivo. Vogliamo tornare in Champions League"

Diretta sul profilo Instagram della Roma per Leonardo Spinazzola esterno del club giallorosso, che ha parlato della ripresa del campionato di Serie A: “Sono carico per questo nuovo inizio di campionato, non vediamo l’ora. Sarà sicuramente diverso senza l’apporto del pubblico ma non vediamo l’ora. Allenarsi senza un obiettivo era difficile, adesso sono circa 20 giorni che sappiamo qual è il nostro obiettivo. Sarà bello ma difficile, vedere l’Olimpico vuoto non so come sarà. Obiettivi? Prima pensiamo alla Sampdoria, poi vogliamo tornare in Champions League”.