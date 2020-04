Roma, Spinazzola: "Taglio stipendi un messaggio di vicinanza a società e dipendenti"

vedi letture

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ha parlato a Sky Sport soffermandosi su vari temi di attualità: "Che messaggio può essere la ripresa non solo per il calcio? Il calcio può servire ad altre aziende per mettere in sicurezza tutto l’ambiente lavorativo con protocolli sanitari adeguati, così che tutti i dipendenti possano stare tranquilli e lavorare".

Che messaggio avete voluto dare rinunciando ad alcune mensilità?

"Di vicinanza sia per la società che per i dipendenti in cassa integrazione che lavorano per noi, che ci sono sempre accanto. Non è giusto, ci siamo parlati tutti quanti e abbiamo deciso che era la scelta più giusta".